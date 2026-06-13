Брылин о лагере развития «Нью-Джерси»: «Он будет очень маленький, проработает пару дней. Были проблемы с визами, перелетами, так как такое время, ЧМ по футболу, ожидается много людей»

"То что я слышал, в этом году было принято решение пригласить в лагерь развития ребят, которых выберут на предстоящем драфте и выбрали в прошлом году.
Лагерь будет очень маленький, проработает пару дней. Понятно, были проблемы с визами, перелетами, так как такое время, чемпионат мира, ожидается много людей.
Силаев в этом лагере участвовать не будет, так как наш клуб выбрал его на драфте два года назад. Да и он на контракте, поэтому он приедет ближе к открытию тренировочного лагеря", — сказал Брылин.
В штате Нью-Джерси пройдет восемь матчей чемпионата мира по футболу, включая финальную игру.