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Рябыкин о финале Кубка Стэнли: «Болею за 7 матчей. Но есть подозрения, что “Каролина” возьмет свое в 6-й встрече. Это машина, ее маховик раскручивается по ходу серии»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мыслями о финале Кубка Стэнли-2026 между «Каролиной» и «Вегасом» (3−2 в серии).

Источник: Спортс‘’

— За кого болеете?

— За семь матчей. Не хочется прощаться с сезоном и хоккеем, тем более с таким, надо увидеть полный формат.

Другое дело, что есть подозрения — семи матчей не будет. «Каролина», подозреваю, возьмет свое в шестой встрече — в гостях.

— Почему?

— «Каролина» — это машина. Ее маховик раскручивается по ходу каждой из серий этого плей-офф.

Вот и в финале поначалу, может, чуть увереннее смотрелся «Вегас». Но «Каролина» с каждым матчем добирает — и выходит на пик. С «Вегасом» такого развития не происходит.

— Почему?

— Немного ушел в эмоции его тренер Торторелла, началась лишняя трата энергии — в том числе при общении с прессой. На команде это неизбежно сказывается.

— То есть Торторелла повторяет ошибку Андрея Разина из розыгрыша Кубка Гагарина-2026?

— Не хотел бы сравнивать лиги и тем более критиковать коллег. Но промелькнула мысль, что «Каролина» — в предельной концентрации, а «Вегас» чуть потерял нить серии, отсюда лишние эмоции тренера, — сказал Рябыкин.