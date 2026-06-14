Рябыкин о финале Кубка Стэнли: «Болею за 7 матчей. Но есть подозрения, что “Каролина” возьмет свое в 6-й встрече. Это машина, ее маховик раскручивается по ходу серии»

— За кого болеете?
— За семь матчей. Не хочется прощаться с сезоном и хоккеем, тем более с таким, надо увидеть полный формат.
Другое дело, что есть подозрения — семи матчей не будет. «Каролина», подозреваю, возьмет свое в шестой встрече — в гостях.
— Почему?
— «Каролина» — это машина. Ее маховик раскручивается по ходу каждой из серий этого плей-офф.
Вот и в финале поначалу, может, чуть увереннее смотрелся «Вегас». Но «Каролина» с каждым матчем добирает — и выходит на пик. С «Вегасом» такого развития не происходит.
— Почему?
— Немного ушел в эмоции его тренер Торторелла, началась лишняя трата энергии — в том числе при общении с прессой. На команде это неизбежно сказывается.
— То есть Торторелла повторяет ошибку Андрея Разина из розыгрыша Кубка Гагарина-2026?
— Не хотел бы сравнивать лиги и тем более критиковать коллег. Но промелькнула мысль, что «Каролина» — в предельной концентрации, а «Вегас» чуть потерял нить серии, отсюда лишние эмоции тренера, — сказал Рябыкин.