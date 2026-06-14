Рябыкин о финале Кубка Стэнли: «Болею за 7 матчей. Но есть подозрения, что “Каролина” возьмет свое в 6-й встрече. Это машина, ее маховик раскручивается по ходу серии»

— Не хотел бы сравнивать лиги и тем более критиковать коллег. Но промелькнула мысль, что «Каролина» — в предельной концентрации, а «Вегас» чуть потерял нить серии, отсюда лишние эмоции тренера, — сказал Рябыкин.