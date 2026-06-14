Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Константин Окулов: «Локомотив» делал то, во что верил, что тренировал. Даже в тех моментах, когда что-то не получалось, они продолжали гнуть свою линию. Это им дало второе чемпионство подряд"

Форвард «Авангарда» Константин Окулов высказался о поражении команды в полуфинале Кубка Гагарина-2026 с «Локомотивом» (3−4).

Источник: Спортс‘’

В шестом матче серии омичи вели со счетом 2:0, но пропустили 2 шайбы в последние 33 секунды третьего периода и уступили в овертайме (2:3 ОТ).

— По прошествии времени после вылета от «Локомотива» сделали для себя анализ, почему так все закончилось для вашей команды?

— Анализ такой же, как сразу после серии. Мы сами виноваты в том, что произошло. Я думаю, сейчас никто ничего нового не скажет.

Теперь самое время только отдохнуть, перезагрузить свою голову, забыть об этом и начать готовиться к новому сезону.

— После финала было хотя бы частичное утешение, что проиграли серию будущему обладателю Кубка Гагарина?

— Мне было без разницы, кто выиграет финал. Обе команды были достойны победы. Но победил «Локомотив». И это произошло в честной борьбе. Я лично ни за кого в финале не болел. Так что-то, что мы проиграли чемпиону, меня не особо беспокоило.

— У вас есть понимание, за счет чего «Локомотив» так побеждает в решающие моменты, спасается от поражений в безвыходных ситуациях?

— Они делали то, во что верили, то, что тренировали изо дня в день. Даже в тех моментах, когда у них что-то не получалось, они продолжали гнуть свою линию и не изменяли себе. Это им дало второе чемпионство подряд, — сказал Окулов.