Константин Окулов: «Локомотив» делал то, во что верил, что тренировал. Даже в тех моментах, когда что-то не получалось, они продолжали гнуть свою линию. Это им дало второе чемпионство подряд"

В шестом матче серии омичи вели со счетом 2:0, но пропустили 2 шайбы в последние 33 секунды третьего периода и уступили в овертайме (2:3 ОТ).
— По прошествии времени после вылета от «Локомотива» сделали для себя анализ, почему так все закончилось для вашей команды?
— Анализ такой же, как сразу после серии. Мы сами виноваты в том, что произошло. Я думаю, сейчас никто ничего нового не скажет.
Теперь самое время только отдохнуть, перезагрузить свою голову, забыть об этом и начать готовиться к новому сезону.
— После финала было хотя бы частичное утешение, что проиграли серию будущему обладателю Кубка Гагарина?
— Мне было без разницы, кто выиграет финал. Обе команды были достойны победы. Но победил «Локомотив». И это произошло в честной борьбе. Я лично ни за кого в финале не болел. Так что-то, что мы проиграли чемпиону, меня не особо беспокоило.
— У вас есть понимание, за счет чего «Локомотив» так побеждает в решающие моменты, спасается от поражений в безвыходных ситуациях?
— Они делали то, во что верили, то, что тренировали изо дня в день. Даже в тех моментах, когда у них что-то не получалось, они продолжали гнуть свою линию и не изменяли себе. Это им дало второе чемпионство подряд, — сказал Окулов.