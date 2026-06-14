Назар Привалов о своем стиле: «Пытаюсь брать лучшее у каждого. У Овечкина — бросок и голевое чутье. У Малкина беру интеллектуальную манеру игры, у Радулова — энергию»

— Да фиг знает. Пытаюсь брать лучшее у каждого. У Овечкина — бросок и голевое чутье: этому не научиться, но пытаюсь хотя бы бросать неожиданно. У Малкина беру интеллектуальную манеру игры. У Радулова — энергию, хотя бы стремиться к ней. У каждого по чуть-чуть беру и потом выстраиваюсь сам.