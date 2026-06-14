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Назар Привалов о своем стиле: «Пытаюсь брать лучшее у каждого. У Овечкина — бросок и голевое чутье. У Малкина беру интеллектуальную манеру игры, у Радулова — энергию»

Нападающий «Красной Армии», лучший новичок Olimpbet МХЛ в сезоне-2025/26 Назар Привалов рассказал, на кого из хоккеистов равняется.

Источник: Спортс‘’

— Как вы оцените первый сезон в МХЛ?

— Лично для себя — классный опыт, хорошо сыграл. Конечно, есть ошибки, но летом все исправим и выйдем на другой уровень. Постараемся.

А командный результат… Все хотели выиграть Кубок Харламова, но не так далеко зашли, как хотели.

— На кого вы похожи по стилю?

— Да фиг знает. Пытаюсь брать лучшее у каждого. У Овечкина — бросок и голевое чутье: этому не научиться, но пытаюсь хотя бы бросать неожиданно. У Малкина беру интеллектуальную манеру игры. У Радулова — энергию, хотя бы стремиться к ней. У каждого по чуть-чуть беру и потом выстраиваюсь сам.

— Вам удобнее играть в центре, или или на краю?

— Классно, что в этом сезоне я отыграл слева и расширил арсенал. Потом вернулся в команду 2009 года: там играл и слева, и в центре. Ничего не забыл. Хорошо, что теперь есть дополнительная функция, — сказал Привалов.