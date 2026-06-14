Замминистра спорта Беларуси Барауля: «Без России мировой спорт не будет полноценным, не будет таким ярким и зрелищным, как это было всегда»

Ну, а если где-то есть меньшинство, которое резко против, то тут надеюсь, что они не забыли о принципах подчинения меньшинства большинству. Полагаю, что большинство стран все понимают. И им просто нужно время, чтобы это понимание укрепилось и в тех странах, которые сейчас пропагандируют жесткое неприятие участия в соревнованиях белорусских и российских команд. Рано или поздно это произойдет.