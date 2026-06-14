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Замминистра спорта Беларуси Барауля: «Без России мировой спорт не будет полноценным, не будет таким ярким и зрелищным, как это было всегда»

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля высказался о допуске белорусских хоккеистов на международную арену.

Источник: Спортс‘’

В мае стало известно, что сборная Беларуси U18 сыграет на ЮЧМ-2027. ИИХФ также допустила взрослую женскую сборную до соревнований.

— В отношении белорусского хоккея в последнее время пошли послабления — юниорская сборная допущена до чемпионата мира (U18), женская сборная также разбанена. Есть уверенность, что обойдется без бойкота матчей с вашими командами со стороны сборных стран, которые наиболее негативно относятся к России и Беларуси?

— Я думаю, что допуск белорусских и российских команд в ряде видов спорта, как сначала в нейтральном статусе, так потом и под своими национальными флагами, был большим испытанием для многих международных спортивных федераций.

При этом все понимают, что отстранение наших команд и спортсменов неконструктивно и бесполезно. Так что абсолютное большинство стран поддерживают возвращение нас на международную арену.

Ну, а если где-то есть меньшинство, которое резко против, то тут надеюсь, что они не забыли о принципах подчинения меньшинства большинству. Полагаю, что большинство стран все понимают. И им просто нужно время, чтобы это понимание укрепилось и в тех странах, которые сейчас пропагандируют жесткое неприятие участия в соревнованиях белорусских и российских команд. Рано или поздно это произойдет.

— Верите, что вслед за Беларусью в хоккее и других видах спорта в тех же объемах начнут допускать и Россию?

— Безусловно. Я в это верю. И хочу, чтобы это произошло. Потому что российский спорт — один из ключевых мировых лидеров. Без него мировой спорт не будет полноценным, не будет таким ярким и зрелищным, как это было всегда, — сказал Барауля.