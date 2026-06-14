Рябыкин про скорости в КХЛ и НХЛ: «У нас пока больше бега с шайбой, чем выверенной игры. А там на высоких скоростях принимаются правильные и неожиданные решения, это и есть класс»

В финальной серии плей-офф НХЛ «Каролина» играет с «Вегасом» (3−2). В финале Кубка Гагарина-2026 «Локомотив» победил «Ак Барс» (4−2).
— Как оцените уровень финала, ведь в нем нет больших звезд?
— Соглашусь с тем, что суперзвезд в финале мы не видим, но та же «Каролина» — это команда-звезда. С четко поставленной системой, с тактической выучкой. Да и «Вегас» в принципе тоже.
— Скорости в финале НХЛ намного выше, чем в КХЛ?
— Не сказал бы, у нас тоже очень приличные скорости, ребята здорово двигаются.
Другое дело, что в НХЛ еще более высокий уровень мастерства. На высоких скоростях принимаются правильные и неожиданные решения, это и есть класс.
У нас пока все-таки больше бега с шайбой, чем выверенной игры, — сказал Рябыкин.