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Рябыкин про скорости в КХЛ и НХЛ: «У нас пока больше бега с шайбой, чем выверенной игры. А там на высоких скоростях принимаются правильные и неожиданные решения, это и есть класс»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин сравнил игру в финалах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

Источник: Спортс‘’

В финальной серии плей-офф НХЛ «Каролина» играет с «Вегасом» (3−2). В финале Кубка Гагарина-2026 «Локомотив» победил «Ак Барс» (4−2).

— Как оцените уровень финала, ведь в нем нет больших звезд?

— Соглашусь с тем, что суперзвезд в финале мы не видим, но та же «Каролина» — это команда-звезда. С четко поставленной системой, с тактической выучкой. Да и «Вегас» в принципе тоже.

— Скорости в финале НХЛ намного выше, чем в КХЛ?

— Не сказал бы, у нас тоже очень приличные скорости, ребята здорово двигаются.

Другое дело, что в НХЛ еще более высокий уровень мастерства. На высоких скоростях принимаются правильные и неожиданные решения, это и есть класс.

У нас пока все-таки больше бега с шайбой, чем выверенной игры, — сказал Рябыкин.