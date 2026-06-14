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Бринд’Амор о 6 голах Стаала в финале: «Если убрать их, его влияние на “Каролину” будет тем же. Он постоянно держит команду в тонусе — это облегчает работу тренера»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор высказался о результативной игре капитана команды Джордана Стаала в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» (3−2 после пяти игр).

На счету 37-летнего канадца 7 (6+1) очков в 5 играх финальной серии.

"Сейчас мы говорим о нем, потому что он забивает голы. Но если убрать эти голы, его влияние на команду будет тем же. Он добавил этот элемент, но в целом его игра не изменилась.

Меня не беспокоят какие-то отвлекающие моменты, о которых, как вы могли бы подумать, нам нужно было беспокоиться. Я знаю, что все под контролем.

Он постоянно держит команду в тонусе. Это значительно облегчает работу тренера. Мне не нужно ходить и гадать, что у ребят на уме«, — сказал Бринд’Амор.