Бринд’Амор о том, отвечает ли он на сообщения бывших партнеров во время финала: «Смотря на чьи. Кстати, мне очень нравится вопрос». Ранее Торторелла назвал вопрос этого же журналиста «гл

Главному тренеру «Каролины» был задан вопрос, отвечает ли он на сообщения своих бывших одноклубников во время финала Кубка Стэнли.
«Смотря на чьи. Кстати, мне очень нравится этот вопрос», — сказал Бринд’Амор с улыбкой.
Вопрос был задан Джонни Лазарусом из Daily Faceoff.
После пятой игры финала Кубка Стэнли (4:2 в пользу «Харрикейнс», 3−2 в серии) этот же репортер спросил главного тренера «Вегаса» Джона Тортореллу о возможной замене вратаря Картера Харта.
Ответ был таким: «Самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал».