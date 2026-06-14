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Бринд’Амор о том, отвечает ли он на сообщения бывших партнеров во время финала: «Смотря на чьи. Кстати, мне очень нравится вопрос». Ранее Торторелла назвал вопрос этого же журналиста «гл

Род Бринд’Амор пошутил над реакцией Джона Тортореллы на вопрос журналиста.

Источник: Спортс‘’

Главному тренеру «Каролины» был задан вопрос, отвечает ли он на сообщения своих бывших одноклубников во время финала Кубка Стэнли.

«Смотря на чьи. Кстати, мне очень нравится этот вопрос», — сказал Бринд’Амор с улыбкой.

Вопрос был задан Джонни Лазарусом из Daily Faceoff.

После пятой игры финала Кубка Стэнли (4:2 в пользу «Харрикейнс», 3−2 в серии) этот же репортер спросил главного тренера «Вегаса» Джона Тортореллу о возможной замене вратаря Картера Харта.

Ответ был таким: «Самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал».