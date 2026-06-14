Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Торторелла о вратаре «Вегаса» Харте: «Я знаю, что он может играть лучше. Нам нужно больше помогать ему. Вы выдаете цифры, но мне нужно оценивать ситуацию иначе»

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла воздержался от критики вратаря команды Картера Харта после поражения от «Каролины» в пятом матче финала Кубка Стэнли (2:4, 2−3).

Источник: Спортс‘’

27-летний канадец пропустил по 4 шайбы в каждой из 5 игр финальной серии (антирекорд НХЛ). У него 85,6% отраженных бросков в серии (в целом в плей-офф — 90,9%).

Ранее Торторелла и Харт пересекались в «Филадельфии».

"Я его знаю и знаю, что он может играть лучше. Я видел это на протяжении всего плей-офф. Думаю, что он очень хороший вратарь.

Нам нужно больше помогать ему. Можно смотреть на статистику — вы, ребята, именно это и делаете, выдаете эти цифры — но мне нужно оценивать ситуацию иначе. Следить за тем, что происходит вокруг него, и какие голы нам забиваются", — сказал Торторелла.

Торторелла ответил журналисту насчет возможной замены вратаря «Вегаса» Харта: «Самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал».