Торторелла о вратаре «Вегаса» Харте: «Я знаю, что он может играть лучше. Нам нужно больше помогать ему. Вы выдаете цифры, но мне нужно оценивать ситуацию иначе»

27-летний канадец пропустил по 4 шайбы в каждой из 5 игр финальной серии (антирекорд НХЛ). У него 85,6% отраженных бросков в серии (в целом в плей-офф — 90,9%).
Ранее Торторелла и Харт пересекались в «Филадельфии».
"Я его знаю и знаю, что он может играть лучше. Я видел это на протяжении всего плей-офф. Думаю, что он очень хороший вратарь.
Нам нужно больше помогать ему. Можно смотреть на статистику — вы, ребята, именно это и делаете, выдаете эти цифры — но мне нужно оценивать ситуацию иначе. Следить за тем, что происходит вокруг него, и какие голы нам забиваются", — сказал Торторелла.
Торторелла ответил журналисту насчет возможной замены вратаря «Вегаса» Харта: «Самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал».