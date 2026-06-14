Торторелла о вратаре «Вегаса» Харте: «Я знаю, что он может играть лучше. Нам нужно больше помогать ему. Вы выдаете цифры, но мне нужно оценивать ситуацию иначе»

Нам нужно больше помогать ему. Можно смотреть на статистику — вы, ребята, именно это и делаете, выдаете эти цифры — но мне нужно оценивать ситуацию иначе. Следить за тем, что происходит вокруг него, и какие голы нам забиваются", — сказал Торторелла.