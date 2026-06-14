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Тренер фарма «Торонто» Груден: «Я на 100% готов к работе в НХЛ. С руководством “Лифс” не говорил. Нам хотят дать сосредоточиться на финале плей-офф АХЛ»

Главный тренер «Торонто Марлис» Джон Груден заявил, что готов к работе в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

«Лифс» занимаются поисками нового главного тренера после отставки Крэйга Беруби. «Марлис» во главе с Груденом вышли в финал плей-офф АХЛ, где встречаются с «Чикаго Вулвс» (1−0 в серии).

Тренер сообщил, что не разговаривал с новыми руководителями клуба НХЛ — Джоном Чайкой и Матсом Сундином — насчет работы в основной команде.

"С высшим руководством я не говорил. Похоже, нас хотят оставить в покое и дать сосредоточиться на текущей задаче.

Я на 100% готов к работе в НХЛ. Я уже давно в профессии, имею опыт работы главным тренером. Я знаю, что НХЛ и АХЛ отличаются, но игра есть игра", — сказал Груден.

56-летний специалист руководит «Марлис» с 2023 года. Ранее он был главным тренером в командах юниорской лиги Онтарио, а также ассистентом в двух клубах НХЛ — «Айлендерс» и «Бостоне».