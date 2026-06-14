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Форвард «Красной Армии» Привалов о питании хоккеистов: «Едите фастфуд — заливаете 92-й бензин, а надо ехать на 100-м. Макароны с курицей — классика»

Нападающий «Красной Армии», лучший новичок Olimpbet МХЛ в сезоне-2025/26 Назар Привалов рассказал о правильном питании хоккеистов.

Источник: Спортс‘’

— Питание влияет на игру хоккеистов?

— Конечно. Михаил Викторович Деев однажды объяснил нам, пацанам: вы как машина. Едите фастфуд — заливаете 92, а надо ехать на 100. Это у меня в голове засело.

Сто процентов влияет — великие спортсмены это доказывают. Иногда можно себе позволить, но понимаешь: через два дня отложится, тяжелее будет бежать.

— Почему все хоккеисты едят макароны с курицей?

— Не знаю. Во-первых, вкусно. Во-вторых, думаю, врачи понимают, что нужно хоккеистам — и это подходит перед игрой. Макароны с курицей — классика, — сказал Привалов.

16-летний форвард системы ЦСКА Привалов о еде: «Стейк — мое фирменное блюдо. Начал готовить, когда были в Таиланде. Даже мама говорит, что у меня получается лучше».