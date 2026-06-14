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Рябыкин о наградах Кучерова, Василевского и Купера: «Сработали былые заслуги — “Тампа” не сыграла на своем уровне. Маккиннона и Макдэвида притормозили из-за Олимпиады, возможно»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о вручении индивидуальных призов представителям «Тампы» — Никите Кучерову («Харт Трофи»), Андрею Василевскому («Везина Трофи») и тренеру Джону Куперу («Джек Адамс Эворд»).

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о вручении индивидуальных призов представителям «Тампы» — Никите Кучерову («Харт Трофи»), Андрею Василевскому («Везина Трофи») и тренеру Джону Куперу («Джек Адамс Эворд»).

— Что скажете о вручении индивидуальных призов в НХЛ?

— Меня удивила аномалия «Тампы».

— В чем дело?

— Сразу три ее представителя — тренер Джон Купер, Никита Кучеров и Андрей Василевский — взяли индивидуальные призы НХЛ, При этом не скажешь, что «Тампа» сыграла на своем уровне и в регулярке, и в плей-офф.

— В чем логика?

— Думаю, что сработали былые заслуги. У того же Василевского были и более сильные сезоны, тогда как Купер с Канадой проиграл Олимпиаду.

Хотя тех же Маккиннона и Макдэвида, возможно, именно из-за Олимпиады немного притормозили — и дали приз самого ценного Кучерову, который был в тройке лучших бомбардиров и выдал очередной яркий сезон.

В целом в НХЛ такая плотность мастерства и звезд, что выбор победителей очень широкий. И оспорить можно любое решение, — сказал Рябыкин.

«Харт Трофи» — ничто в сравнении с наследием Кучерова. И еще 6 отложенных реакций на русскую награду сезона.

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