Джонстон о Бэбкоке и «Эдмонтоне»: «Знающие люди говорят, что он сможет работать. Расследование может доказать, что историю в “Коламбусе” слишком раздули»

Вопрос в том, хочет ли сам Бэбкок участвовать в этой процедуре, какой бы она ни была? Я понимаю, что он чувствует. У меня складывается ощущение, что произошедшее в «Коламбусе» было прискорбным событием. Но эту историю могли слишком раздуть. И, возможно, данное расследование могло бы это доказать.