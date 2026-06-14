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Джонстон о Бэбкоке и «Эдмонтоне»: «Знающие люди говорят, что он сможет работать. Расследование может доказать, что историю в “Коламбусе” слишком раздули»

Инсайдер Крис Джонстон высказался о ситуации с расследованием НХЛ в отношении тренера Майка Бэбкока.

Источник: Спортс‘’

Одной из причин стал скандал, разгоревшийся в 2023 году на фоне того, что Бэбкок просил хоккеистов «Коламбуса» показать личные фото в телефоне.

Отмечалось, что претензии Ассоциации игроков НХЛ к 63-летнему специалисту не ограничиваются этим эпизодом.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон» согласовал с лидерами команды назначение Бэбкока на пост главного тренера.

"Есть люди, знакомые с этой ситуацией лучше меня. Они считают, что в итоге он сможет работать.

Вопрос в том, хочет ли сам Бэбкок участвовать в этой процедуре, какой бы она ни была? Я понимаю, что он чувствует. У меня складывается ощущение, что произошедшее в «Коламбусе» было прискорбным событием. Но эту историю могли слишком раздуть. И, возможно, данное расследование могло бы это доказать.

Впрочем, не исключено, что оно могло бы показать и обратное. Здесь много вопросов, и все они справедливые. Это довольно уникальная ситуация", — сказал Джонстон.