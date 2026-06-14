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Ярушин об Овечкине в КХЛ: «Для болельщиков “Динамо” было бы круто, если бы Саня закончил карьеру здесь. Но это все только нам хочется. Мы же не знаем, что у него в голове»

Актер, телеведущий и болельщик «Трактора» Станислав Ярушин высказался о возможном возвращении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Источник: Спортс‘’

"Я бы очень хотел снова видеть Овечкина в КХЛ. Но я без понятия, что у Саши в голове. Я с ним давно не виделся. В последний раз, наверное, это было на прощальном матче Даниса Зарипова.

Но для КХЛ это, конечно, было бы круто! Как и для популяризации спорта в стране. И для болельщиков «Динамо» было бы круто, если бы Саня закончил карьеру здесь. Но это все только нам хочется. Мы же не знаем, что у него в голове", — сказал Ярушин.

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