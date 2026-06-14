Ярушин об Овечкине в КХЛ: «Для болельщиков “Динамо” было бы круто, если бы Саня закончил карьеру здесь. Но это все только нам хочется. Мы же не знаем, что у него в голове»

Но для КХЛ это, конечно, было бы круто! Как и для популяризации спорта в стране. И для болельщиков «Динамо» было бы круто, если бы Саня закончил карьеру здесь. Но это все только нам хочется. Мы же не знаем, что у него в голове", — сказал Ярушин.