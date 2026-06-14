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Черкас о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Имиджевая и пиар-компания. Но для клуба и КХЛ — это праздник»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о возможном возвращении Александра Овечкина в «Динамо» из «Вашингтона».

Источник: Спортс‘’

«Это называется имиджевой и пиар-компанией. Ясно, что Овечкин начинал свою карьеру в “Динамо”, все хотят, чтобы там он и закончил.

Но опять же, для московского клуба, для КХЛ это праздник. А как будет на самом деле, только Овечкин знает", — сказал Черкас.

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