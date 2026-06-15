Ротенберг встретился со студентами на ПМЭФ: «Обсудили, как становиться лидером, добиваться успехов. Большие победы приходят, когда ты умеешь работать вместе с другими — в команде»

Обсудили много важных тем: как становиться лидером, как добиваться максимальных результатов, как не бояться больших целей и что на самом деле стоит за любым успехом. Мой главный ответ всегда один: без трудолюбия ничего не бывает. Именно ежедневная работа, дисциплина, умение держать удар и идти вперед дают настоящий результат.