Ротенберг встретился со студентами на ПМЭФ: «Обсудили, как становиться лидером, добиваться успехов. Большие победы приходят, когда ты умеешь работать вместе с другими — в команде»

Главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг посетил Петербургский международный экономический форум, где встретился со студентами из разных регионов страны.
"Во время Петербургского международного экономического форума пообщался с талантливыми студентами из разных регионов России в рамках Академии ПМЭФ.
Обсудили много важных тем: как становиться лидером, как добиваться максимальных результатов, как не бояться больших целей и что на самом деле стоит за любым успехом. Мой главный ответ всегда один: без трудолюбия ничего не бывает. Именно ежедневная работа, дисциплина, умение держать удар и идти вперед дают настоящий результат.
А в хоккее к этому добавляется еще один важнейший элемент — команда. Можно быть талантливым, сильным, амбициозным, но по-настоящему большие победы приходят только тогда, когда ты умеешь работать вместе с другими, слышать партнеров, доверять им и ставить общую цель выше личных амбиций", — написал Ротенберг.