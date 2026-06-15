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Фарм «Торонто» повел 2−0 в финале плей-офф АХЛ с фармом «Каролины» — 5:4 ОТ во 2-м матче. Ахтямов отразил 28 из 32 бросков, Мифтахов остался в запасе

«Торонто Марлис» обыграли «Чикаго Вулвс» во втором матче финала Кубка Колдера (5:4 ОТ, 2−0).

Источник: Спортс‘’

Автором победной шайбы в овертайме и первой звездой встречи стал 33-летний форвард Логан Шоу (2+0). Также дублями отметились форвард Бенуа-Оливье Гру у «Марлис» (вторая звезда) и защитник Юусо Вялимяки у «Вулвс» (третья).

Российский вратарь фарма «Торонто» Артур Ахтямов отразил 28 из 32 бросков. У него 13 побед в 19 играх в текущем плей-офф АХЛ при 92,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,21.

Вратарь фарма «Каролины» Амир Мифтахов остался в запасе. Вернувшийся в состав Кэйден Примо отразил 27 из 32 бросков.

Российские форварды «Вулвс» Иван Рябкин, Виктор Неучев и Никита Павлычев остались без очков, как и в первой игре финала.