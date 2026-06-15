Фарм «Торонто» повел 2−0 в финале плей-офф АХЛ с фармом «Каролины» — 5:4 ОТ во 2-м матче. Ахтямов отразил 28 из 32 бросков, Мифтахов остался в запасе

Автором победной шайбы в овертайме и первой звездой встречи стал 33-летний форвард Логан Шоу (2+0). Также дублями отметились форвард Бенуа-Оливье Гру у «Марлис» (вторая звезда) и защитник Юусо Вялимяки у «Вулвс» (третья).