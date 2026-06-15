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Ларкин интересен «Сан-Хосе», «Юте» и «Филадельфии». Капитан «Детройта» расширил список команд для обмена (Дэвид Паньотта)

Еще несколько клубов НХЛ проявляют интерес к капитану «Детройта» Дилану Ларкину.

Источник: Спортс‘’

Сообщается, что 29-летний американец расширил список возможных команд для обмена.

Ранее появилась информация о том, что американец рассматривает для перехода такие клубы, как «Вегас», «Миннесота» или «Флорида». Также сообщалось, что нападающим интересуется «Даллас».

«Я слышал об интересе со стороны “Сан-Хосе”, “Далласа”, “Юты” и “Филадельфии”. Но не знаю точно, входят ли они в число рассматриваемых команд», — сообщил инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Срок соглашения игрока с зарплатой 8,7 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.