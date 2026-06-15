Нерс интересен «Филадельфии». Защитник «Эдмонтона» с кэпхитом 9,25 млн долларов может рассмотреть возможность перехода (Эллиотт Фридман)

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. По его сведениям, сам игрок может рассмотреть возможность перехода во «Флайерс».
Ранее появилась информация о том, что Нерс запросил обмен из «Ойлерс». Сообщалось, что 31-летний канадец предоставил список из 3−5 команд, которые готов рассмотреть.
Тот же Фридман ранее сообщил, что Нерс отдает преимущество клубам из Восточной конференции, причем не канадским.
Срок соглашения защитника с кэпхитом 9,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30.
На данный момент в его контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия хоккеиста. С сезона-2027/28 игрок должен будет предоставлять список из 10 команд, в которые его нельзя обменять.
В сезоне-2025/26 Дарнелл провел 82 матча в регулярке и набрал 24 (7+17) очка при показателе полезности «минус 12». В его активе также 6 игр в плей-офф.