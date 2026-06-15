? «Каролина» выиграла Кубок Стэнли во 2-й раз в истории и впервые с 2006 года

История франшизы в рамках НХЛ берет начало в 1979 году, когда в лигу вступили «Хартфорд Уэйлерс», ранее игравшие в ВХА. Лучшим результатом «китобоев» в плей-офф за все время стал выход во 2-й раунд в сезоне-1985/86.