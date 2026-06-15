?? ? Свечников, Никишин и Кочетков впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Россияне выигрывают трофей в 11 сезонах подряд

26-летний Кочетков пропустил большую часть своего сезона в НХЛ из-за травм, провел только 9 игр в регулярном чемпионате и ни разу не вышел на лед в плей-офф. Тем не менее, его имя будет нанесено на трофей, так как Петр был в заявке в 3 матчах финальной серии, включая решающий.