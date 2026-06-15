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?? ? Свечников, Никишин и Кочетков впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Россияне выигрывают трофей в 11 сезонах подряд

Три российских хоккеиста стали обладателями Кубка Стэнли-2026.

Источник: Спортс‘’

В финальной серии «Каролина» обыграла «Вегас» (4−2, 3:0 в шестом матче).

Обладателями трофея стали три российских игрока «Харрикейнс» — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

26-летний Кочетков пропустил большую часть своего сезона в НХЛ из-за травм, провел только 9 игр в регулярном чемпионате и ни разу не вышел на лед в плей-офф. Тем не менее, его имя будет нанесено на трофей, так как Петр был в заявке в 3 матчах финальной серии, включая решающий.

24-летний Никишин провел первый полноценный сезон в лиге. У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф — 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 15:01 в среднем на льду.

26-летний Свечников провел 8-й сезон в лиге. У него 70 (31+39) очков в 79 играх в регулярке при полезности «+1» и среднем игровом времени 16:59. В плей-офф — 11 (6+5) баллов в 19 играх при полезности «минус 2».

Таким образом, россияне выиграли Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Рекордная серия продолжается с 2016 года. Ранее в список обладателей на этом отрезке вошли:

2016 и 2017 годы — форвард Евгений Малкин («Питтсбург»).

2018 — защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон»).

2019 — форварды Иван Барбашев и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

2020 и 2021 — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, форвард Никита Кучеров («Тампа»). В 2020-м чемпионом в составе «Лайтнинг» также стал форвард Александр Волков.

2022 — форвард Валерий Ничушкин («Колорадо»).

2023 — форвард Иван Барбашев («Вегас»).

2024 и 2025 — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов («Флорида»). В 2024-м чемпионом в составе «Пантерс» также стал форвард Владимир Тарасенко.

Ранее стало известно, что Кубок Стэнли не привезут в Россию пятый год подряд.

Свечников, Никишин и Кочетков — чемпионы! А какой был их путь к Кубку Стэнли-2026?

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