Бринд’Амор выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной» как капитан и главный тренер. Это 5-й такой случай для одной команды в истории НХЛ и 1-й за 70 лет

В 2006-м «Харрикейнс» одолели «Эдмонтон» (4−3) в решающей серии. Капитаном команды тогда был Род Бринд’Амор, сейчас занимающий пост главного тренера клуба из Роли.
Он выступал за команду как игрок с 2000 по 2010 год, а руководит ей со скамейки с 2018 года.
До него только 4 человека в истории лиги становились обладателями Кубка Стэнли в качестве капитана и главного тренера одной и той же команды:
Куни Уэйлэнд («Бостон», 1939 год — капитан, 1941 — тренер);
Хэп Дэй («Торонто», 1932 — капитан, 1942, 1945, 1947, 1948, 1949 — как тренер);
Дит Клэппер («Бостон», 1941 — капитан, 1946 — тренер);
Той Блэйк («Монреаль», 1944 и 1946 — капитан, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966 и 1968 — тренер).
Таким образом, до Бринд’Амора такой победный дубль в последний раз сделал Блэйк в 1956 году.