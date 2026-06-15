Джордан Стаал выиграл второй Кубок Стэнли через 17 лет после первого. Это новый рекорд НХЛ по длине перерыва между очередными победами

37-летний форвард выиграл трофей с «Харрикейнс», победившими в финале «Вегас» (4−2, 3:0 в шестом матче).
Впервые канадец стал обладателем трофея с «Питтсбургом» в 2009 году. В финале «Пингвинс» были сильнее «Детройта» (4−3).
Стаал побил рекорд НХЛ по продолжительности паузы между двумя последовательными победами в Кубке Стэнли (то есть, между первой и второй, второй и третьей и так далее — но необязательно первой и последней в карьере).
Ранее им владел Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и «Детройт»-2002).
На третьем месте в этом списке идет Марк Рекки (15 лет, «Питтсбург»-1991 и «Каролина»-2006), четвертое делят Билл Герин (14 лет, «Нью-Джерси»-1995 и «Питтсбург»-2009) и Даррен Хелм (14 лет, «Детройт»-2008 и «Колорадо»-2022).
В победном для клуба из Роли плей-офф Стаал провел все 18 матчей и набрал 12 (8+4) очков при полезности «+6» и 56,4% на точке вбрасывания. В финальной серии против «Вегаса» (4−2) на его счету 7 (6+1) баллов.
Джордан Стаал — MVP Кубка Стэнли-2026! Они с братом — легенды «Каролины»: без них она не брала титул.