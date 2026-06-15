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Джордан Стаал выиграл второй Кубок Стэнли через 17 лет после первого. Это новый рекорд НХЛ по длине перерыва между очередными победами

Капитан «Каролины» Джордан Стаал выиграл второй Кубок Стэнли через 17 лет после первого.

Источник: Спортс‘’

37-летний форвард выиграл трофей с «Харрикейнс», победившими в финале «Вегас» (4−2, 3:0 в шестом матче).

Впервые канадец стал обладателем трофея с «Питтсбургом» в 2009 году. В финале «Пингвинс» были сильнее «Детройта» (4−3).

Стаал побил рекорд НХЛ по продолжительности паузы между двумя последовательными победами в Кубке Стэнли (то есть, между первой и второй, второй и третьей и так далее — но необязательно первой и последней в карьере).

Ранее им владел Крис Челиос (16 лет, «Монреаль»-1986 и «Детройт»-2002).

На третьем месте в этом списке идет Марк Рекки (15 лет, «Питтсбург»-1991 и «Каролина»-2006), четвертое делят Билл Герин (14 лет, «Нью-Джерси»-1995 и «Питтсбург»-2009) и Даррен Хелм (14 лет, «Детройт»-2008 и «Колорадо»-2022).

В победном для клуба из Роли плей-офф Стаал провел все 18 матчей и набрал 12 (8+4) очков при полезности «+6» и 56,4% на точке вбрасывания. В финальной серии против «Вегаса» (4−2) на его счету 7 (6+1) баллов.

Джордан Стаал — MVP Кубка Стэнли-2026! Они с братом — легенды «Каролины»: без них она не брала титул.