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Холл — 4-й игрок в истории НХЛ, выбранный на драфте под 1-м номером и ставший автором решающего гола в финале Кубка Стэнли

«Каролина» обыграла «Вегас» (4−2, 3:0 в шестом матче) в финале Кубка Стэнли и выиграла трофей.

Автором победной шайбы в шестом матче — и решающей в финале — стал 34-летний форвард «Харрикейнс» Тэйлор Холл.

В победном плей-офф он стал вторым бомбардиром команды с 19 (7+12) очками в 19 играх при полезности «+14».

Холл стал четвертым в истории НХЛ первым номером драфта, забросившим решающую шайбу в финале Кубка Стэнли.

До него таким достижением отметились Ги Лефлер (1976, «Монреаль», выбран «Канадиенс» в 1971 году), Бобби Смит (1986, «Монреаль», выбран «Миннесотой Норт Старс» в 1978 году) и Патрик Кэйн (2010, «Чикаго», выбран «Блэкхокс» в 2007 году).

При этом перерыв Холла между выбором на драфте и решающим голом оказался самым длинным в этой компании — почти 16 лет. Тэйлор был выбран «Эдмонтоном» под первым номером 25 июня 2010 года.