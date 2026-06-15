Басси — 2-й незадрафтованный вратарь c шатаутом в решающем матче финала Кубка Стэнли. Первым был Парент

27-летний американец отразил все 22 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
Среди вратарей, дебютировавших в НХЛ после введения драфта (1963 год), Басси стал только вторым, кому удалось сделать шатаут в решающем матче финала Кубка Стэнли в статусе незадрафтованного.
Первым был Берни Парент, которому это удалось дважды («Филадельфия», 1974 и 1975).
До этого сезона Басси не играл в НХЛ. «Каролина» забрала его с драфта отказов «Флориды» в октябре прошлого года.
В регулярном чемпионате Брендон провел 39 матчей и записал в актив 31 победу при 89,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,47.
В плей-офф он дебютировал только в финале и одержал 3 победы в 3 полных матчах (при еще 1 неполном) — 93,1%, 1,60.