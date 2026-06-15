«Каролина» выиграла Кубок Стэнли с общим результатом в плей-офф 16−3. При текущем формате меньше поражений было только у «Эдмонтона» в 1988 году (16−2)

Ранее в плей-офф «Харрикейнс» выбили «Оттаву» (4−0), «Филадельфию» (4−0) и «Монреаль» (4−1).
Таким образом, клуб из Роли завершил розыгрыш Кубка Стэнли с результатом 16−3.
После введения текущего формата плей-офф (4 серии до 4 побед, 1987 год) меньше поражений было только у одного обладателя трофея — «Эдмонтона» в 1988 году (16−2).
«Ойлерс» выбили «Виннипег» (4−1), «Калгари» (4−0), «Детройт» (4−1) и завершили с сухим счетом финальную серию с «Бостоном» (4−0).
«Каролина» выиграла Кубок Стэнли! Засушили «Вегас» в шестом матче.