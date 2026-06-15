37-летний Джордан Стаал — самый возрастной обладатель «Конн Смайт Трофи» в истории НХЛ. Он побил рекорд Тима Томаса

Капитан «Харрикейнс» Джордан Стаал был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2026 по итогам голосования журналистов.
Канадец (37 лет 277 дней) стал самым возрастным игроком в истории НХЛ на момент получения приза.
Он побил рекорд вратаря «Бостона» Тима Томаса, получившего награду в 2011 году (37 лет 61 день).
Джордан Стаал получил «Конн Смайт Трофи». Капитан «Каролины» набрал 7 (6+1) очков в 6 играх финала с «Вегасом».
Джордан Стаал — MVP Кубка Стэнли-2026! Они с братом — легенды «Каролины»: без них она не брала титул.