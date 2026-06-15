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37-летний Джордан Стаал — самый возрастной обладатель «Конн Смайт Трофи» в истории НХЛ. Он побил рекорд Тима Томаса

«Каролина» обыграла «Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли (4−2, 3:0 в шестом матче).

Капитан «Харрикейнс» Джордан Стаал был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2026 по итогам голосования журналистов.

Канадец (37 лет 277 дней) стал самым возрастным игроком в истории НХЛ на момент получения приза.

Он побил рекорд вратаря «Бостона» Тима Томаса, получившего награду в 2011 году (37 лет 61 день).

Джордан Стаал получил «Конн Смайт Трофи». Капитан «Каролины» набрал 7 (6+1) очков в 6 играх финала с «Вегасом».

Джордан Стаал — MVP Кубка Стэнли-2026! Они с братом — легенды «Каролины»: без них она не брала титул.