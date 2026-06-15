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Защитник «Каролины» Слэвин выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год. Он 9-й игрок в истории НХЛ с таким достижением и 2-й представитель США

Защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин выиграл Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год.

32-летний американец стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Харрикейнс». В шестом матче серии Слэвин ассистировал Тэйлору Холлу при победной шайбе.

Слэвин провел все 19 матчей за команду в победном плей-офф и набрал 5 (0+5) очков при полезности «+4» и среднем игровом времени 23:31.

Он стал лидером «Каролины» по числу блокированных бросков (34, совместно с Джэйленом Чэтфилдом) и разделил 2-е место по перехватам с Джексоном Блэйком (11).

В феврале Джейккоб стал олимпийским чемпионом в составе сборной США, сыграв 6 матчей на турнире в Милане — 1 (0+1) балл и полезность «+4».

Слэвин стал только 9-м игроком в истории лиги, кому удалось выиграть Кубок Стэнли и олимпийское золото в один год. Ранее в список вошли:

1980 — защитник Кен Морроу («Айлендерс» и сборная США) — он дебютировал в НХЛ уже после победы на Олимпиаде и в победном плей-офф провел больше матчей (20), чем в регулярке (18).

2002 — форварды Стив Айзерман и Брендан Шенахан («Детройт» и сборная Канады).

2010 — защитники Данкан Кит и Брент Сибрук, форвард Джонатан Тэйвс («Чикаго» и сборная Канады).

2014 — защитник Дрю Даути и форвард Джефф Картер («Лос-Анджелес» и сборная Канады).