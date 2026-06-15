Ротенберг поздравил россиян из «Каролины» с победой в Кубке Стэнли, выделив Никишина: «Саша, ты это заслужил! Самое время открыть хоккейную школу в Орле. А мы всегда отвечаем за свои слова!»

Обладателями трофея стали три российских игрока «Харрикейнс» — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.
24-летний Никишин ранее выступал за СКА, когда Ротенберг был главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.
"Поздравляю Александра Никишина с чемпионством в Кубке Стэнли. Саша, ты это заслужил! Думаю, самое время нам открыть детско-юношескую хоккейную школу в Орле этим летом. А мы всегда отвечаем за свои слова!
Также поздравляю Андрея Свечникова и Петра Кочеткова, с которыми работал в институте сборных России. Красавцы, ребята! Только вперед! Ура!" — написал Ротенберг в телеграм-канале.
Свечников, Никишин и Кочетков — чемпионы! А какой был их путь к Кубку Стэнли-2026?