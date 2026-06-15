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Кочетков — 3-й российский обладатель Кубка Стэнли, ни разу не сыгравший в победном плей-офф. Ранее в список вошли Константинов (2-й титул) и Бабчук

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков стал обладателем Кубка Стэнли, ни разу не сыграв в плей-офф.

В финальной серии «Харрикейнс» обыграли «Вегас» (4−2, 3:0 в шестом матче).

26-летний Кочетков пропустил большую часть своего пятого сезона в НХЛ из-за травм, провел только 9 игр в регулярном чемпионате и ни разу не вышел на лед в плей-офф.

Тем не менее, его имя будет нанесено на трофей, так как Петр был в заявке в 3 матчах финальной серии, включая решающий (достаточно было и одного попадания).

Таким образом, Кочетков станет третьим российским обладателем Кубка Стэнли, не игравшим в победном плей-офф (считались только игроки, чьи имена были нанесены на трофей).

Ранее в список вошли защитники Владимир Константинов (1998, «Детройт») и Антон Бабчук (2006, «Каролина»).

Константинов, выигравший с «Ред Уингс» Кубок Стэнли в 1997 году, досрочно завершил карьеру из-за последствий автомобильной аварии, произошедшей вскоре после после победы. Выиграв второй Кубок Стэнли подряд, «Ред Уингс» попросили нанести на трофей фамилию участника «Русской пятерки».

Бабчук в сезоне-2005/06 перешел в «Харрикейнс» по ходу регулярки и провел за команду только 22 матча, ни разу не сыграв в плей-офф. Тем не менее, клуб попросил, чтобы его имя было нанесено на трофей.