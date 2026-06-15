Андерсен и Элерс — 2-й и 3-й игроки из Дании, выигравшие Кубок Стэнли. Вратарь, выпавший из состава «Каролины» по ходу финала, первым получил трофей из рук Стаала

Они стали вторым и третьим игроками из Дании, выигравшими Кубок Стэнли. Первым был Ларс Эллер, завоевавший трофей с «Вашингтоном» в 2018 году.
36-летний Андерсен, переставший попадать в заявку на игры по ходу финальной серии, завершил победный плей-офф с 13 победами в 16 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 1,89 и 3 шатаутах.
Получив Кубок Стэнли от комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, капитан «Харрикейнс» Джордан Стаал поднял его над головой, а затем передал его Фредерику.
30-летний Элерс перешел в «Каролину» из «Виннипега» прошлым летом в качестве свободного агента. В победном плей-офф он набрал 18 (8+10) очков в 18 играх при полезности «+9».
Новый герой «Каролины» — Николай Элерс. Топово закрыл большую дыру в атаке.