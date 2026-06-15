Свечников применил 6 силовых приемов в 6-м матче финала с «Вегасом». Он разделил 8-е место в «Каролине» по очкам в плей-офф (11), а по хитам (74) стал 3-м

26-летний россиянин отыграл 16:26 (2:17 — в большинстве) и завершил встречу с «+1». В его активе 3 броска в створ и 6 силовых приемов.
Свечников завершил плей-офф с 11 (6+5) очками в 19 играх, разделив 8-е место в списке лучших бомбардиров «Харрикейнс» с Сетом Джарвисом.
При этом по числу хитов (74) Андрей занял 3-е место в команде, уступив лишь Уильяму Каррье (91) и Джордану Стаалу (86).
Также он разделил первое место по числу штрафных минут (24) с Джексоном Блэйком.
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