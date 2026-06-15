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Стаал о победе «Каролины» в Кубке Стэнли: «Рад, что остался здесь надолго. Я верил в нашу культуру и то, что мы пытались построить»

Капитан «Каролины» Джордан Стаал высказался о победе команды в Кубке Стэнли-2026.

Источник: Спортс‘’

В финальной серии «Харрикейнс» обыграли «Вегас» (4−2, 3:0 в шестом матче). Канадский форвард клуба из Роли получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

Стаал стал игроком «Каролины» в 2012 году — после обмена из «Питтсбурга».

"Я рад, что остался здесь надолго. Я верил в нашу культуру. Верил в то, что мы пытались построить.

Это потрясающее чувство — иметь возможность создать что-то подобное, а потом завершить победой. Это мечта, ставшая реальностью", — сказал Стаал.

Джордан Стаал выиграл второй Кубок Стэнли через 17 лет после первого. Это новый рекорд НХЛ по длине перерыва между очередными победами.