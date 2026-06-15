Холл выиграл Кубок Стэнли в своем 1062-м матче в НХЛ с учетом плей-офф. Только Овечкин провел больше игр на пути к трофею среди 1-х номеров драфта, бравших его

34-летний канадец стал автором победной шайбы в шестом матче финальной серии с «Вегасом» (3:0, 4−2).
В победном плей-офф он стал вторым бомбардиром команды с 19 (7+12) очками в 19 играх при полезности «+14».
Шестой матч финала стал для Холла 1062-м в лиге с учетом плей-офф (989+73).
Среди первых номеров драфта НХЛ, выигрывавших Кубок Стэнли, больше игр на пути к трофею провел только Александр Овечкин («Вашингтон», 1124 — 1003+121).
При этом Овечкин (первый номер-2005) выиграл Кубок Стэнли спустя 13 лет после драфта, а Холл (первый номер-2010) — спустя 16.
Кроме того, Александр на момент победы в Кубке Стэнли продолжал выступать за выбравших его «Кэпиталс», а Холл, выбранный «Эдмонтоном», выиграл трофей в составе своей 7-й команды в лиге.