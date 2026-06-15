Барбашев стал лидером плей-офф НХЛ по силовым приемам (110 в 22 играх). Он обновил российский рекорд по хитам за один розыгрыш — год назад у Подколзина было 100

30-летний россиянин (11:48 — минимальное время в этом плей-офф, полезность «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами.
Он завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 с 14 (6+8) очками в 22 играх при нейтральной полезности.
Также он отметился 110 силовыми приемами — лучший результат во всем розыгрыше плей-офф (5 в среднем за игру).
Иван вернул себе российский рекорд по числу хитов за один плей-офф, перебив прошлогоднее достижение Василия Подколзина («Эдмонтон», 100 в 22 играх).
В топ-5 также входят результаты Дениса Гурьянова (2020, «Даллас», 96 в 27 играх), самого Барбашева (2019, «Сент-Луис», 87 в 25) и Дмитрия Куликова (2025, «Флорида», 84 в 23).
Сразу за ними следует Александр Овечкин (2018, «Вашингтон», 81 в 24).