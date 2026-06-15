Депутат Журова об игроках из РФ и Кубке Стэнли: «Ребята прославляют нашу школу. Удивительно, но в НХЛ не запрещают нашим игрокам позиционировать себя как россиянам»

Обладателями трофея стали три игрока из РФ — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников. В финале «Харрикейнс» выиграли у «Вегаса» (4−2).
"Игра наших спортсменов в НХЛ лишний раз доказывает высокий уровень нашего хоккея. Ребята набираются мастерства и в то же время прославляют нашу школу, показывают остальным нашим игрокам, к чему нужно стремиться.
Я считаю, что такое нормально, хотя понятно, что будет плохо, если в Америку будет повальный отъезд. Но мне кажется, сами американцы этого не потерпят, поскольку поймут, что у них нет своего хоккея. Поэтому они стараются держать баланс, но все равно приглашают наших игроков, объявляют их лучшими, не слушая всяких людей, типа Доминика Гашека, которые пытаются их критиковать.
Это удивительно, но в НХЛ абсолютно не запрещается позиционировать нашим игрокам именно как россиянам. НХЛ — это практически мировая лига, его воспринимают как Кубок мира, только идущий надолго. Надо просто перестать думать, что это исключительно североамериканская лига, так как по факту там играют все хоккейные страны.
Никто ведь не осудил Сергея Бобровского, который выходил с российским флагом, и Александра Овечкина, который в прошлом году говорил после своего рекорда «Это для тебя, Россия», — сказала Журова.
Свечников, Никишин и Кочетков — чемпионы! А каким был их путь к Кубку Стэнли-2026?