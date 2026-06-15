Кожевников о Кубке Стэнли «Каролины»: «Никишин может стать величайшим защитником. Наши парни — большие молодцы, почет и уважуха»

В составе команды из США выступают трое россиян — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.
«Поздравляю ребят! 20 лет прошло с их победы (с последнего Кубка Стэнли клуба — Спортс»"). Я ставил на них с самого начала, мне их игра больше симпатизировала.
Наши парни — большие молодцы, все отлично смотрелись, почти постоянно играли. Никишин — молодец. Это большая ответственность: первый год в НХЛ — и сразу стать чемпионами. Конечно, это и почет, и уважуха, но и очень большая ответственность.
У него вся хоккейная жизнь впереди. Сейчас всем сильнейшим под 40 лет. Видимо, опыта набираются к этому возрасту. Думаю, что у него большое будущее", — сказал Кожевников для РИА Новости.
Он также допустил, что Никишин станет величайшим защитником НХЛ.
«Молодцы! Достойные ребята. Для молодого игрока взять Кубок Стэнли — это почетно и ответственно. С одной стороны, это большой плюс, с другой — большая ответственность. Думаю, Никишин может стать величайшим защитником», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».