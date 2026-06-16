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Фетисов о недопуске России: «Похоже на наперсточников в 90-х. Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия — я бы не обольщался»

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сравнил ситуацию с отстранением сборной России с игрой в наперстки.

Источник: Спортс‘’

Дисциплинарный совет ИИХФ ранее аннулировал решение совета организации о недопуске России к соревнованиям сезона‑2026/27 по соображениям безопасности. Международная федерация хоккея заявила: «Это не означает реинтеграцию. Совет будет принимать решения о допуске по каждому турниру отдельно». Планируется, что тема будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ в сентябре.

"Знаете, это похоже на ситуацию, которая была в 90-х годах, когда были наперсточники. И у многих людей было столько ожиданий, что можно угадать, под каким из трех стаканчиков находится шарик. Вот как раз такой вариант в отношении нас, похоже, и культивируется в Международной федерации хоккея.

Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия, и непонятно, какой у нее есть статус для того, чтобы принимать или отменять решения. Я бы не обольщался", — сказал Фетисов.