Фетисов о недопуске России: «Похоже на наперсточников в 90-х. Одни сначала говорят одно, потом возникает какая-то комиссия — я бы не обольщался»

"Знаете, это похоже на ситуацию, которая была в 90-х годах, когда были наперсточники. И у многих людей было столько ожиданий, что можно угадать, под каким из трех стаканчиков находится шарик. Вот как раз такой вариант в отношении нас, похоже, и культивируется в Международной федерации хоккея.