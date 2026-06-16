Крикунов о победе россиян в Кубке Стэнли: «Трудно представить команду НХЛ без наших. В Америке думают: “Вдруг это еще один Овечкин?” То, что мы не играем на ЧМ, не смертельно — ребя

Все говорят, что мы не играем на чемпионатах мира, но это оказалось не смертельно для нашего хоккея. Когда появилась МХЛ, я говорил, что у нас будет столько игроков, что хватит и на КХЛ, и на НХЛ, и на все европейские чемпионаты. Так и происходит, что молодых российских хоккеистов становится все больше. У нас очень много ребят выпускают школы.