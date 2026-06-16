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Крикунов о победе россиян в Кубке Стэнли: «Трудно представить команду НХЛ без наших. В Америке думают: “Вдруг это еще один Овечкин?” То, что мы не играем на ЧМ, не смертельно — ребя

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об участии россиян в победе «Каролины» в Кубке Стэнли.

Источник: Спортс‘’

Обладателями трофея стали три игрока из РФ — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников. В финале «Харрикейнс» выиграли у «Вегаса» (4−2). "Наши есть в составе победителя Кубка Стэнли — это говорит об уровне хоккея в России. Наши ребята растут.

Все говорят, что мы не играем на чемпионатах мира, но это оказалось не смертельно для нашего хоккея. Когда появилась МХЛ, я говорил, что у нас будет столько игроков, что хватит и на КХЛ, и на НХЛ, и на все европейские чемпионаты. Так и происходит, что молодых российских хоккеистов становится все больше. У нас очень много ребят выпускают школы.

Ничего удивительного, что в «Каролине» выступают трое наших. Сейчас уже даже трудно представить команду НХЛ без россиян. Наши там хорошо выступают.

В Америке смотрят на российских хоккеистов и думают: «Вдруг это еще один Овечкин?» Это очень хорошо для нас", — заявил Крикунов.

Свечников, Никишин и Кочетков — чемпионы! А каким был их путь к Кубку Стэнли-2026?