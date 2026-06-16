Демидов о межсезонье: «Останусь в Монреале на все лето, буду работать над хоккейными нюансами. В это время ты спокойно можешь добиться прогресса»

— ⁠Я там не буду выступать. Останусь в Монреале на все лето. Буду работать дальше над хоккейными нюансами, хочу стать еще лучше. Межсезонье — это то время, когда ты спокойно можешь добиться прогресса, и эти дни нельзя упускать.