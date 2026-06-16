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Демидов о межсезонье: «Останусь в Монреале на все лето, буду работать над хоккейными нюансами. В это время ты спокойно можешь добиться прогресса»

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов сообщил, что не планирует возвращаться в Россию на лето.

Источник: Спортс‘’

— Мы увидим вас во время «Матча года», который в конце июля пройдет в Санкт-Петербурге? Там соберутся многие энхаэловцы.

— ⁠Я там не буду выступать. Останусь в Монреале на все лето. Буду работать дальше над хоккейными нюансами, хочу стать еще лучше. Межсезонье — это то время, когда ты спокойно можешь добиться прогресса, и эти дни нельзя упускать.

— ⁠Вы и в прошлом году в межсезонье не ездили в Россию, а остались в Монреале.

— Скрывать не буду, мне очень нравится этот город. Он сам по себе красивый, и сделано все для того, чтобы тренироваться, играть, работать, — сказал Демидов.

Демидов о Ротенберге: «В плане развития он мне многое дал. Когда я играл в СКА, он после тренировок со мной оставался, мы отрабатывали на льду разные моменты».