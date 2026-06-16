Бринд’Амор о Кубке Стэнли: «Каролина» создала нечто особенное уже давно. Просто не получалось преодолеть этот барьер — наконец нам удалось"

"Ты даже не понимаешь, о чем думаешь в тот момент. Просто… Я вижу, как все игроки смотрят на меня, и как они рады за меня. Как будто должно быть наоборот, понимаете? Я хотел этого для них, и они тоже это почувствовали.
Вот почему это самый особенный трофей в мире: во-первых, из-за того, что приходится делать и чем жертвовать ради победы, во-вторых, из-за того, насколько много он значит для всех. Игроки знают обо всех жертвах, которые принес каждый из них.
Мы создали нечто действительно особенное, но это существовало уже давно. Просто никак не получалось преодолеть этот барьер, и наконец нам это удалось«, — сказал Бринд’Амор.
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