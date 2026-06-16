«Амур» заплатит 15 млн рублей Юртайкину за сезон («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», Юртайкин получит 15 миллионов рублей за сезон.
Прошлый FONBET чемпионат КХЛ нападающий начинал в «Нефтехимике», а затем перешел в «Амур» в результате обмена. Он набрал 32 (9+23) очка в 54 матчах регулярки.
Стала известна зарплата форварда «Амура» Данила Юртайкина. Ранее он продлил контракт с хабаровским клубом на год.
По информации «Спорт-Экспресса», Юртайкин получит 15 миллионов рублей за сезон.
Прошлый FONBET чемпионат КХЛ нападающий начинал в «Нефтехимике», а затем перешел в «Амур» в результате обмена. Он набрал 32 (9+23) очка в 54 матчах регулярки.