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«Амур» заплатит 15 млн рублей Юртайкину за сезон («СЭ»)

Стала известна зарплата форварда «Амура» Данила Юртайкина. Ранее он продлил контракт с хабаровским клубом на год.

По информации «Спорт-Экспресса», Юртайкин получит 15 миллионов рублей за сезон.

Прошлый FONBET чемпионат КХЛ нападающий начинал в «Нефтехимике», а затем перешел в «Амур» в результате обмена. Он набрал 32 (9+23) очка в 54 матчах регулярки.