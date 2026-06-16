Директор «Металлурга» о Тодде: «Заполучили один из главных активов рынка свободных агентов. Рады, что удалось выиграть конкуренцию у других клубов»

"Заполучили в свое распоряжение один из главных активов этого рынка свободных агентов. Нэйтан Тодд — игрок нашей команды на ближайшие два сезона.
Он играет как на позиции центра, так и с краю, но мы больше видим его именно на «точке». Позиция центра всегда дефицитна, и особенно важна для нас.
Нэйтан набирает много очков и действует полезно в на чужой половине площадки. Он подходит нам по стилю игры, ведь атакующий хоккей всегда лежал в основе системы «Металлурга».
Нэйтан добавит нашему нападению мощи за счет своих габаритов. Также он является командным игроком, способным в нужный момент отдать результативный пас партнеру или наоборот, взять ответственность на себя. Все эти факторы говорят о том, что Нэйтан Тодд — большой мастер.
Мы рады, что нам удалось выиграть конкуренцию за Нэйтана у других клубов и уверены, что это подписание сделает «Металлург» сильнее", — сказал Бирюков.
В прошлом сезоне FONBET КХЛ Тодд набрал 53 (22+31) очка в 61 матче регулярного чемпионата за «Спартак» и «Ак Барс». На его счету также 12 (6+6) баллов за 20 игр в плей-офф.