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Директор «Металлурга» о Тодде: «Заполучили один из главных активов рынка свободных агентов. Рады, что удалось выиграть конкуренцию у других клубов»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал подписание контракта с Нэйтаном Тоддом. 30-летний канадский форвард заключил соглашение с клубом на два года.

Источник: Спортс‘’

"Заполучили в свое распоряжение один из главных активов этого рынка свободных агентов. Нэйтан Тодд — игрок нашей команды на ближайшие два сезона.

Он играет как на позиции центра, так и с краю, но мы больше видим его именно на «точке». Позиция центра всегда дефицитна, и особенно важна для нас.

Нэйтан набирает много очков и действует полезно в на чужой половине площадки. Он подходит нам по стилю игры, ведь атакующий хоккей всегда лежал в основе системы «Металлурга».

Нэйтан добавит нашему нападению мощи за счет своих габаритов. Также он является командным игроком, способным в нужный момент отдать результативный пас партнеру или наоборот, взять ответственность на себя. Все эти факторы говорят о том, что Нэйтан Тодд — большой мастер.

Мы рады, что нам удалось выиграть конкуренцию за Нэйтана у других клубов и уверены, что это подписание сделает «Металлург» сильнее", — сказал Бирюков.

В прошлом сезоне FONBET КХЛ Тодд набрал 53 (22+31) очка в 61 матче регулярного чемпионата за «Спартак» и «Ак Барс». На его счету также 12 (6+6) баллов за 20 игр в плей-офф.