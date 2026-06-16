Экс-тренер «Анахайма» Кронин и Проспал — новые ассистенты Монтгомери в «Сент-Луисе»

«Сент-Луис» объявил об изменениях в тренерском штабе. К нему в качестве ассистентов Джима Монтгомери присоединились бывший главный тренер «Анахайма» Грег Кронин и экс-хоккеистов клубов НХЛ Вацлав Проспал.