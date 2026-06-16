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Экс-тренер «Анахайма» Кронин и Проспал — новые ассистенты Монтгомери в «Сент-Луисе»

«Сент-Луис» объявил об изменениях в тренерском штабе. К нему в качестве ассистентов Джима Монтгомери присоединились бывший главный тренер «Анахайма» Грег Кронин и экс-хоккеистов клубов НХЛ Вацлав Проспал.

В прошлом сезоне Кронин возглавлял «Айову» в АХЛ. Фарм-клуб «Миннесоты» не вышел в плей-офф, набрав 63 очка за 72 матча в регулярном чемпионате.

Проспал будет впервые работать тренером на уровне НХЛ. Экс-форвард «Филадельфии», «Оттавы», «Флориды», «Тампы», «Анахайма», «Филадельфии», «Рейнджерс» и «Коламбуса» последние три сезона был помощником главного тренера «Рочестера» из АХЛ (фарм-клуб «Баффало»).

Чех провел 1108 матчей в регулярках НХЛ, набрав 765 очков. Он дважды становился чемпионом мира в составе национальной сборной.