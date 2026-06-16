Экс-тренер «Анахайма» Кронин и Проспал — новые ассистенты Монтгомери в «Сент-Луисе»

В прошлом сезоне Кронин возглавлял «Айову» в АХЛ. Фарм-клуб «Миннесоты» не вышел в плей-офф, набрав 63 очка за 72 матча в регулярном чемпионате.
Проспал будет впервые работать тренером на уровне НХЛ. Экс-форвард «Филадельфии», «Оттавы», «Флориды», «Тампы», «Анахайма», «Филадельфии», «Рейнджерс» и «Коламбуса» последние три сезона был помощником главного тренера «Рочестера» из АХЛ (фарм-клуб «Баффало»).
Чех провел 1108 матчей в регулярках НХЛ, набрав 765 очков. Он дважды становился чемпионом мира в составе национальной сборной.