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Холл о Кубке Стэнли с «Каролиной»: «Я побывал практически везде, но здесь почувствовал себя как дома. Потрясающая команда, я не мог желать большего»

34-летний нападающий «Каролины» Тэйлор Холл прокомментировал победу команды в Кубке Стэнли.

Источник: Спортс‘’

«Харрикейнс» стали седьмым клубом в карьере первого номера драфта НХЛ-2010. В минувшем плей-офф он набрал 19 (7+12) очков за 19 матчей при полезности «плюс 14» и выиграл первый для себя титул.

"Это невероятно. Я побывал практически везде, но приехав сюда, за несколько дней почувствовал себя как дома.

Это заслуга Рода Бринд’Амора и тренерского штаба. Но я очень рад за ребят, которые здесь уже семь-восемь лет. Это потрясающая команда. Я не мог желать большего", — сказал Холл.

Бринд’Амор о Кубке Стэнли: «Каролина» создала нечто особенное уже давно. Просто не получалось преодолеть этот барьер — наконец нам удалось".