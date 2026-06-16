Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет — не нужно часами отвечать на сообщения»

— Скажу так: во всем нужно искать позитив. Я даже немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет. Мне не нужно часами отвечать на сообщения и листать соцсети. Хотя в «Телеграме» у меня всего пять новостных каналов про футбол — больше я ничего не читаю, — сказал Якупов.