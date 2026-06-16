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Марнер — 4-й игрок за 82 года, ставший лучшим бомбардиром Кубка Стэнли в первом сезоне за новый клуб. Форвард «Вегаса» повторил достижение О’Райлли, Маховлича и Голдсуорти

Нападающий «Вегаса» Митч Марнер стал лучшим бомбардиром минувшего Кубка Стэнли, набрав 29 (10+19) очков за 22 игры.

Источник: Спортс‘’

29-летний канадец — четвертый игрок в современную эру НХЛ (с 1944 года) с таким достижением в первом сезоне за новый для себя клуб.

Ранее подобное удавалось только Биллу Голдсуорти (в 1968 году за «Миннесоту»), Фрэнку Маховличу (1971, «Монреаль») и Райану О’Райлли (2019, «Сент-Луис»).

Марнер, Стоун и Теодор проиграли финалы Кубка Стэнли и Олимпиады в один год.

Марнер — лучший бомбардир плей-офф НХЛ с 29 очками в 22 играх. У форварда «Вегаса» 1 ассист и «минус 5» в 3 последних матчах финала с «Каролиной».