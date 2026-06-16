Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами: «Макдэвид в футболе — Месси, Кросби — Роналду, Кузнецов — Ковтун, Бэкстрем — Зидан»

— Макдэвид в футболе это?
— Месси.
— Кросби в футболе это?
— Роналду.
— Евгений Кузнецов?
— Юрий Ковтун.
— Бэкстрем?
— Зидан.
— И Овечкин.
— Овечкин, — сказал капитан «Вашингтона».
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