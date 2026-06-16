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Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами: «Макдэвид в футболе — Месси, Кросби — Роналду, Кузнецов — Ковтун, Бэкстрем — Зидан»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами.

Источник: Спортс‘’

— Макдэвид в футболе это?

— Месси.

— Кросби в футболе это?

— Роналду.

— Евгений Кузнецов?

— Юрий Ковтун.

— Бэкстрем?

— Зидан.

— И Овечкин.

— Овечкин, — сказал капитан «Вашингтона».

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