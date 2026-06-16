Дэйли о будущем Овечкина: «Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего. Поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи»

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.
"Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего.
Мы поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи", — сказал Дэйли.
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