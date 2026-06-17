Евгений Кузнецов: «Футбол для меня — вид спорта номер один. Посмотрел все матчи ЧМ. Я и нашу РПЛ смотрю»

— Удивили американцы, насколько легко все у них получилось [в матче с Парагваем — 4:1]. Я не такой сильный специалист, но удивило, насколько слабо бразильцы сыграли [против Марокко — 1:1], — сказал Кузнецов в беседе с Андреем Аршавиным на ютуб-канале Fonbet.